Житель Кандалакши украл из подъезда дома велосипед

23 Мая 2018 года, 14:01

КАНДАЛАКША/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Кандалакши с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница. По словам заявительницы, ночью из подъезда её дома украли велосипед стоимостью семь тысяч рублей.

Полицейским потерпевшая пояснила, что она оставила велосипед накануне вечером в подъезде, а утром на месте его не обнаружила. Двухколесный транспорт не был пристёгнут металлическим тросом к перилам.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее многократно судимый за аналогичные преступления 31-летний местный житель. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал, что проходил мимо дома, один из подъездов которого был открыт. Увидев велосипед, он решил похитить транспорт, чтобы в дальнейшем его продать.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время подозреваемый задержан за административное правонарушение.