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Сари
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Главная » Криминал » Таксист в Заполярном присвоил себе выручку предприятия
 
 
 
 
23 Мая 2018 года, 19:07

Таксист в Заполярном присвоил себе выручку предприятия


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Заполярного ОМВД России по Печенгскому району поступило сообщение от местного жителя, 1987 года рождения. Он заявил об ограблении. Потерпевший расказал сотрудникам полиции, что подвозил пассажира до дома. Внезапно он выскочил из автомобиля, прихватив при этом выручку за отработанную смену в общей сумме 7,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли записи с видеорегистратора машины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что никакого грабежа не было, а деньги в размере 5,5 тысяч рублей водитель такси присвоил сам.

Доказательства об отсутствии преступления были предъявлены следователем якобы потерпевшему. Злоумышленник признался в ложном доносе об ограблении, пояснив, что нуждается в денежных средствах, так как задолжал многим знакомым. Он решил украсть выручку, полученную в течение отработанной смены. Чтобы работодателю не возвращать деньги, мужчина заявил в полицию об ограблении. Похищенные денежные средства он успел раздать знакомым.

По факту в отношении жителя Заполярного возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Заведомо ложный донос». За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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