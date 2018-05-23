В Мурманской области вынесли приговор бывшему замначальника колонии

24 Мая 2018 года, 09:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №23. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемый предложил одному из осужденных перевести его из строгих условий отбывания наказания в обычные. За это он потребовал 350 тысяч рублей. Осуждённый согласился и передал указанную сумму заместителю начальника колонии. Последний деньги принял и распорядился ими по своему усмотрению, однако обещание перевести осуждённого в другие условия содержания не выполнил.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области.

«На предварительном следствии подсудимый признал свою вину, возместил осужденному причиненный ему ущерб и раскаялся в содеянном», - сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области.

Ловозерский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности представителя власти на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.