Житель Алакуртти хранил дома электродетонатор

24 Мая 2018 года, 11:56

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — Полицейские обнаружили в квартире жителя Алакуртти предмет, схожий с электродетонатором. Проверку по месту жительства северянина, 1969 года рождения, сотрудники правоохранительных органов провели после сообщения о его возможной причастности к незаконному обороту боеприпасов.

«Согласно заключению экспертизы, изъятый предмет является промышленно изготовленным электродетонатором, содержит взрывчатые вещества и является пригодным к производству взрыва средством взрывания и самостоятельным взрывным устройством», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что нашел детонатор в лесу, когда точно, не помнит, собирался сдать находку в полицию, но забыл. В отношении неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.