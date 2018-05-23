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Сари
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Главная » Криминал » Юный угонщик в Заполярном «сдал» себя полицейским
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 14:22

Юный угонщик в Заполярном «сдал» себя полицейским


ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Заполярного обратился местный житель, 1979 года рождения. Он заявил о том, что его автомобиль «Мазда» угнали неизвестные. В городе был введен план «Перехват». Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили угнанное транспортное средство брошенным на обочине недалеко от АЗС.

Пока полицейские осматривали место происшествия, около иномарки появились двое молодых людей. Они, не заметив оперативников и владельца машины, попытались открыть автомобиль и завести его. Полицейские задержали злоумышленников на месте преступления и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Один из молодых людей, 16-летний ранее не судимый подросток, признался в угоне и рассказал обстоятельства совершения деяния. Проходя мимо иномарки, юноша обратил внимание, что двери автомобиля не закрыты. В салоне путём свободного доступа он нашёл и присвоил запасной ключ от машины, после чего ушел.

Через некоторое время, увидев, что автомобиль уже закрыт, он попробовал его открыть и завести. После этого он поехал кататься на иномарке, однако в районе АЗС в автомобиле закончилось топливо, поэтому он оставил на обочине угнанное транспортное средство. Вернувшись к нему через некоторое время с братом, которому он сказал, что «Мазду» ему подарили, он и был задержан полицейскими.

По факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

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