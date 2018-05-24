Мурманчанин продал «Мерседес» своего знакомого

24 Мая 2018 года, 18:55

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - В полицию областного центра обратился житель Мурманска с заявлением о том, что его автомобиль «Мерседес-Бенц» стоимостью свыше 900 тысяч рублей ему не возвращает знакомый.

Заявитель рассказал, что в январе 2018 года он попросил своего знакомого отремонтировать принадлежащий ему автомобиль, а затем оказать помощь в его продаже. Мужчина забрал автомобиль для проведения ремонтных работ. Спустя четыре месяца заявитель выяснил, что знакомый уже продал автомобиль. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 27-летний житель Мурманска и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело.