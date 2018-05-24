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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Женщина избила мужа дуршлагом, тёркой и сковородой
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 19:20

Женщина избила мужа дуршлагом, тёркой и сковородой


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске местной жительнице грозит до двух лет лишения свободы за причинение вреда здоровью собственному мужу. В полицию из медучреждения поступило сообщение о госпитализации мужчины с множественными ранами, ссадинами и ушибами лица и головы.

Потерпевший пояснил, что между ним и супругой произошел словесный конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры женщина, находясь на кухне, начала наносить удары по голове и телу потерпевшего, используя в качестве оружия кухонный дуршлаг, терку и сковородку, после чего схватила нож и нанесла им несколько ударов.

Участковый уполномоченный и оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили подозреваемую, 1991 года рождения, и доставили в отдел полиции.

В содеянном она призналась. Ранее безработная мурманчанка не привлекалась к уголовной ответственности.

Дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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  • Зверь-баба! ;-))
  • Не бубни на меня, не бубни, Аппелируя к мненью родни: Твой троюродный брат – далеко не Сократ, Да и сам я отныне ни-ни! Не кати на меня, не кати! Да, припёрся под утро, к пяти… Но зато ты с утра – не добра, но бодра, Так что весь этот цирк – прекрати! Не гунди на меня, не гунди, Лучше вынь из волос бигуди: С этим видом кудрей – ты как старый еврей, В смысле - пейсы лежат на груди. Не трещи на меня, не трещи, Не плещи в меня кислые щи, А за шутку – как встарь, поднеси мне стопарь! Нету? Значит сходи, поищи! Не шипи на меня, не шипи! Ну и что, что я в брюки пи-пи? Мокровато слегка, ну так ведь не ка-ка? Так что, лучше мне нерв не трепи! Не грози мне битьём, не грози! Я скажу тебе, с этим в связи, Что мешает побой диалогу с тобой, Да к тому ж – сковородка в грязи! Не травмируй меня, не травми… Мне же завтра общаться с людьми! А с таким синяком – лишь в дурдом прямиком, А не в офис к коллегам, пойми! Не вздыхай на меня, не вздыхай – Прекращай этот утренний хай! Улыбнись мне слегка, счисти щи с пиджака, И промолви «Ну, всё! Обсыхай!» (с)
 
 
 
 
 
 
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