Женщина избила мужа дуршлагом, тёркой и сковородой

24 Мая 2018 года, 19:20

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске местной жительнице грозит до двух лет лишения свободы за причинение вреда здоровью собственному мужу. В полицию из медучреждения поступило сообщение о госпитализации мужчины с множественными ранами, ссадинами и ушибами лица и головы.

Потерпевший пояснил, что между ним и супругой произошел словесный конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры женщина, находясь на кухне, начала наносить удары по голове и телу потерпевшего, используя в качестве оружия кухонный дуршлаг, терку и сковородку, после чего схватила нож и нанесла им несколько ударов.

Участковый уполномоченный и оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили подозреваемую, 1991 года рождения, и доставили в отдел полиции.

В содеянном она призналась. Ранее безработная мурманчанка не привлекалась к уголовной ответственности.

Дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.