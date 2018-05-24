Заместителя начальника североморского МЧС отправили под домашний арест

25 Мая 2018 года, 10:28

СЕВЕРОМОРСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ — Заместителю начальника Специального управления ФПС №48 МЧС России Олегу Химченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Химченко был задержан 22 мая по подозрению в мошенничестве, совершённом группой лиц. По версии следствия, он в сговоре с другими участниками группы совершил в период с 2013 по 2015 годы хищение денежных средств, предназначенных для выплат дополнительного материального поощрения сотрудникам одной из специальных пожарно-спасательных частей в Заозёрске. Ущерб от его действий оценивается в 500 тысяч рублей.

Ранее за совершение аналогичных преступлений был задержан другой заместитель начальника спецуправления Владимир Завалий. В настоящее время он находится в СИЗО.