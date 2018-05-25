Житель Алакуртти получил в грудь ножом от отца

25 Мая 2018 года, 13:31

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Кандалакши из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 22-летнего жителя села Алакуртти. Мужчина поступил в больницу с ножевым ранением грудной клетки.

Потерпевший пояснил полицейским, что накануне звонила его мать. Она сообщила, что отец пришёл домой пьяным, скандалит и распускает руки. Молодой человек приехал в «родительский дом» и попытался успокоить отца. В ходе конфликта, мужчина взял со стола кухонный нож и нанёс сыну удар ножом в грудную клетку. Телесные повреждения, полученные пострадавшим, расцениваются медиками, как причинившие лёгкий вред здоровью.

Подозреваемый был задержан стражами порядка по месту жительства и доставлен в отдел полиции. 48-летний злоумышленник признался в совершении преступления, пояснив причину агрессивного поведения сильным алкогольным опьянением.

В отношении ранее не судимого северянина возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.