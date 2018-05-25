Пьяная жительница Зверосовхоза дала пощёчину полицейскому

25 Мая 2018 года, 14:20

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Зверосовхоза. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ночью 29 апреля в подъезде своего дома, заранее «принявшая на грудь», подозреваемая ударила по лицу представителя власти. Злоумышленница знала, что полицейский патрульно-постовой службы ОМВД России по Кольскому району является должностным лицом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.