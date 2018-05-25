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Главная » Криминал » Двое северян ограбили детскую поликлинику, а в суде пожаловались на состояние здоровья
 
 
 
 
25 Мая 2018 года, 15:22

Двое северян ограбили детскую поликлинику, а в суде пожаловались на состояние здоровья


МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Приговором Полярного районного суда Мурманской области двое ранее судимых гражданина признаны виновными в краже по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. А один из них также признан виновным в краже, которую совершил самостоятельно.

Суд установил, что в ночь с 5 на 6 сентября 2017 года злоумышленники договорились между собой о проникновении в детскую поликлинику № 5 с целью совершения кражи. Для этого они с помощью отвёртки демонтировали стекло первой оконной рамы окна со стороны улицы, затем через образовавшийся проём открыли вторую раму и через открытое окно проникли в помещение поликлиники.

Откуда они похитили компьютерную технику на общую сумму более 53 тысяч рублей. Находясь в помещении поликлиники, они с помощью лопаты взломали кофейный аппарат и похитили кэш-бок и деньги на общую сумму 5 тысяч рублей.

Кроме того, один из виновных лиц в ночь с 12 на 13 февраля 2018 года с целью хищения имущества решил проникнуть в помещение офиса ООО Альфа-Страхование ОМС». Для этого он разбил стекло окна первого этажа офиса молотком. А в образовавшийся проём просунул руку и открыв окно изнутри, проник в помещение офиса и похитил компьютерную технику на общую сумму около 16 тысяч рубля.

По приговору суда один из них с учётом имеющихся приговоров осуждён к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, а другой – к двум годам шести месяцам лишения свободы. Полагая назначенное наказание чрезмерно суровым, осужденные обжаловали приговор, обратив внимание суда на неудовлетворительное состояние здоровья.

Между тем, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда посчитала доводы жалоб необоснованными и оставила приговор без изменения, а жалобы осуждённых – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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