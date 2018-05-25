В Мурманске вынесли приговор мошеннику из Новосибирска

25 Мая 2018 года, 15:55

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске оглашён приговор жителю Новосибирска, 1981 года рождения. Мужчину обвиняют в совершении телефонных мошенничеств в отношении жителей Заполярья.

Как было установлено, ранее судимый мужчина создал преступную группу, члены которой осуществляли непрерывные телефонные звонки на городские телефоны жителей Мурманска и Мурманской области, при этом отдавая предпочтение лицам преклонного возраста.

«В ходе разговора с пенсионерами злоумышленники представлялись их родственниками, как правило - сыном или внуком, и сообщали заведомо ложную информацию о якобы совершенных их близкими преступлениях, в результате которых родственникам грозит уголовная ответственность», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Сумма ущерба, причиненного в результате телефонного мошенничества, составила 100 тысяч рублей. Деятельность организованной группы телефонных мошенников была прекращена сотрудниками полиции Мурманской области в декабре 2016 года после задержания ее участников. В период следствия житель Новосибирска находился под стражей в г. Мурманске. Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.