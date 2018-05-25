Заполярные полицейские выявили очередные «резиновые» квартиры

27 Мая 2018 года, 17:48

МУРМАНСК/27 мая/ БИ-ПОРТ – Заполярные полицейские провели очередной этап операции «Нелегал». Они выяснили, что владелец одной из квартир на улице Новое Плато незаконно поставил на учет иностранного гражданина.

«Иностранец, гражданин Киргизии, в квартире не проживал, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Мурманской области. - Участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый 1981 года рождения был установлен и изобличен в содеянном».

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Безработный мурманчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

Фигуранткой такого же дела стала жительница Мурманска 1971-го года рождения, которая без намерения предоставлять жилплощадь прописала у себя гражданина Узбекистана. Теперь владельцам обеих квартир грозит штраф до полумиллиона рублей и лишение свободы до трех лет.