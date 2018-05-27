Заключённый мужчина управлял сбытом наркотиков по телефону и через интернет

28 Мая 2018 года, 12:22

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Прокурор Ловозерского района утвердил заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, в исправительном учреждении, организованной группой, в особо крупном размере».

В ноябре 2015 года мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ Исправительная колония №23 УФСИН России по Мурманской области. Там он создал сплочённую организованную преступную группу в составе четырех человек. Чтобы собрать «компанию», обвиняемый использовал средства мобильной связи и привлёк знакомых. Группа планировала заниматься сбытом наркотиков на территории Кандалакшского района Мурманской области и на территории исправительной колонии №23.

По замыслу обвиняемого один из членов преступной группы должен был получать крупную партию наркотиков в Мурманске. Часть следовало отдавать члену ОПГ, проживающему в городе Оленегорске, а часть расфасовывать по дозам, прятать в подъездах жилых домов в городе Кандалакше и сообщать о месте нахождения тайников организатору. Член ОПГ из Оленегорска должен был осуществлять передачу наркотиков в исправительную колонию обвиняемому для последующего сбыта среди осужденных.

Четвертый член ОПГ должен был приискивать покупателей наркотических средств, получать от них деньги за наркотики и переводить их организатору, после чего тот сообщал о месте нахождения закладки с наркотиком. Общее руководство преступной группой осуществлял обвиняемый, который находясь в ИК-23, используя мобильную связь, социальную сеть и Интернет-мессенджеры, давал членам ОПГ обязательные для исполнения указания.

Таким образом, созданная обвиняемым организованная преступная группа действовала в период с 5 по 23 ноября 2015 года и покушалась на сбыт особо крупного размера наркотического средства 3-метилфентанила, массой более 19 граммов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.