Оленегорец незаконно хранил 88 патронов, не зная, что нарушает закон

28 Мая 2018 года, 12:42

ОЛЕНЕГОРСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции Оленегорска узнали о том, что местный житель, 1972 года рождения, у себя дома незаконно хранит боеприпасы. В ходе проведения специальных мероприятий в квартире по улице Парковая оперативники изъяли 88 патронов калибра 7,62х39 мм. Эксперт установил, что патроны предназначены для стрельбы из нарезного автоматического охотничьего оружия типа карабина СКС.

Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что увлекается охотой, в связи, с чем имел в личном пользовании оружие ИЖ-12, позднее приобрел охотничий карабин СКС. Хранил оружие согласно требованиям законодательства об обороте оружия.

В 2017 году в ходе конфликта с сожительницей мужчина высказал в её адрес угрозы убийством, демонстрируя оружие. В тот же день сотрудниками полиции ружья у него были изъяты. Но после осуждения за угрозы убийством оленегорцу всё вернули. Однако в конце 2017 года лицензия на оружие у него была аннулирована. Выполняя требования стражей правопорядка, мужчина принёс оба ружья, а патроны сдать забыл. Он не подумал, что патроны у него хранятся незаконно.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Боеприпасы у охотника изъяты.

Фото: huntsmanblog.ru