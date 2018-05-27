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Главная » Криминал » В Североморске молодой человек разбил зеркало автомобиля и попал под статью
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 12:57

В Североморске молодой человек разбил зеркало автомобиля и попал под статью


СЕВЕРОМОРСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Североморска несколько месяцев назад обратился местный житель. Мужчина заявил о повреждении принадлежащего ему автомобиля «Опель Астра». По словам заявителя, он обнаружил у припаркованной возле дома машины серьезные повреждения левого бокового зеркала. Общий ущерб, причиненный автомобилю неизвестным, составил более 12 тысяч рублей.

По факту сотрудниками полиции была проведена проверка. Согласно заключению эксперта, зеркало иномарки было повреждено в результате неоднократного нанесения ударов по корпусу автомобиля. Сотрудники уголовного розыска установили и опросили подозреваемого в повреждении чужого имущества. Ранее не судимый житель ЗАТО, 1994 года рождения, признался в деянии, пояснив, что машину он повредил из хулиганских побуждений.

По факту в отношении 24-летнего жителя Североморска возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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