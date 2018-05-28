Мурманчанин с двумя подельниками из Новосибирска по телефону выманили у людей 1,5 миллиона рублей

28 Мая 2018 года, 13:52

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Новосибирска и жителя Мурманска. Они признаны виновными в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных статьёй «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Суд установил, что злоумышленники действовали с января по апрель 2015 года. Одна из них, находясь на территории Новосибирска, путём случайного набора телефонного номера связывалась с престарелыми жителями Мурманска. В ходе разговора она оказывала психологическое давление на пожилых людей. Им ложно сообщалось о сложившихся критических обстоятельствах, в результате которых их родственниками грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания – надо заплатить ей значительную сумму.

В целях облегчения совершения преступления женщина использовала в разговоре разные интонации голоса, в том числе представлялась сотрудником правоохранительных органов. После получения согласия от потерпевших передачи денежных средств другой злоумышленник, также находясь на территории Новосибирска, связывался с мурманским поддельником и сообщал ему адрес потерпевших, где последний в свою очередь должен был забрать денежные средства. После их получения часть денег он их оставлял себе, а оставшиеся – переводил на счета банковских карт.

Всего таким образом они похитили свыше 1,5 млн рублей. Суд приговорил злоумышленников к 5,5 и 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего режима. Мурманский обвиняемый осужден к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.