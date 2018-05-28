Житель Кандалакши украл из магазина две пачки кофе и четыре бутылки пива

28 Мая 2018 года, 18:15

КАНДАЛАКША/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Кандалакши поступило сообщение от администратора супермаркета. Обратившийся рассказал, что неизвестный мужчина похитил с витрины торгового зала продукты питания.

Прибывшие полицейские установили, что в дневное время продавец увидела, как мужчина взял с витрины четыре бутылки пива, две упаковки кофе, сложил в продовольственную корзину и бегом выбежал из магазина, не оплатив товар на кассе. Сотрудники торговой точки пытались задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться до приезда полиции.

Полицейские изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, передали ориентировку на розыск грабителя. В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя. Мужчина, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей, сознался в совершении преступления и рассказал полицейским, что он хищение совершил намеренно, надеясь на удачу.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время подозреваемый задержан за административное правонарушение.