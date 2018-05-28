Житель Мончегорска ограбил дачный дом, проникнув в окно

28 Мая 2018 года, 19:00

МОНЧЕГОРСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В отдел полиции Мончегорска обратился местный житель, 1970 года рождения. Он заявил о краже. Мужчина пояснил, что кто-то проник в его дачный дом в посёлке Риж-Губа, вытащив стекло из окна, и похитил принадлежащее ему имущество.

После проведения проверки по данному факту сотрудники полиции установили возможного подозреваемого. Оперативный дежурный передал ориентировку на его розыск нарядам вневедомственной охраны Росгвардии по Мончегорску. Вечером в этот же день наряд группы задержал разыскиваемого гражданина. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении ранее судимого гражданина, 1984 года рождения, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы сроком до шести лет.