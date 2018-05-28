Ясновидящий не помог пенсионерке из Мурмашей: мошенники развели её на 618 тысяч рублей

28 Мая 2018 года, 19:26

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Кольского района обратилась жительница посёлка Мурмаши, 1939 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный на стационарный телефон.

Он сообщил, что ей полагается компенсация в размере 618 тысяч рублей за преступные действия известного ясновидящего. Якобы в настоящее время производятся выплаты пострадавшим от действий лже-экстрасенса. Пенсионерка ранее к данному ясновидящему обращалась, поэтому поверила неизвестному. Злоумышленник заявил, что для получения компенсации необходимо открыть счёт, а также оплатить налоговый сбор. За эти действия пенсионерке необходимо заплатить 385 тысяч рублей.

Пожилая жительница Мурмашей, несмотря на то, что знала о подобных способах обмана по телефону, посредством почтового перевода перевела неизвестному указанную сумму. После этого 78-летняя женщина решила перезвонить по номеру телефона, указанному ей неизвестным. Однако номер оказался заблокированным.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские установили, что номер, по которому пожилая жительница Мурмашей общалась с мошенником, зарегистрирован в Москве, а перевод денежных средств был осуществлен в Санкт-Петербурге.