Фельдшер из Мишуково выписала «больничный» за взятку

29 Мая 2018 года, 10:40

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Кольским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению фельдшера амбулатории посёлка Мишуково Кольской ЦРБ в совершении преступлений. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия» и «Служебный подлог».

Судом установлено, что к подсудимой 23 января этого года обратилась гражданка с предложением незаконно выдать ей листок нетрудоспособности за взятку в сумме 11 тысяч рублей. При этом они договорились, что денежные средства будут переданы после оформления и выдачи листка нетрудоспособности, содержащего заведомо ложные сведения о якобы имеющемся заболевании.

Подсудимая согласилась с незаконным предложением и 30 января, заведомо зная о том, что поставленный ею диагноз у гражданки отсутствует, получила денежные средства в сумме 11 тысяч рублей в качестве взятки и внесла заведомо ложные сведения о имеющемся заболевании нетрудоспособности и передала его гражданке.

Судом подсудимая приговорена по совокупности преступлений к штрафу в размере 90 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и учреждениях здравоохранения, сроком на два года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.