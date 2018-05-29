Житель Заполярного получил от жены ножом в грудь

29 Мая 2018 года, 15:53

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Заполярного ночью поступило сообщение о госпитализации 26-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Полицейские в ходе проверки установили обстоятельства получения потерпевшим травм.

Установлено, что ранение мужчине причинила его 21-летняя супруга в ходе конфликта, возникшего внезапно на почве личных неприязненных отношений. Ссора началась в процессе совместного распития алкоголя. В ходе семейной ссоры в ночное время женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь мужу. Полученные мужчиной травмы по степени тяжести расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейскими подозреваемая, ранее не судимая безработная северянка, была установлена и опрошена. В содеянном она призналась. По факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.