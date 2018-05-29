В Беларуси после драки «городских» и «деревенских» нашли тело мурманчанина

30 Мая 2018 года, 10:27

БЕЛАРУСЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Беларуси в Лунинецком районе 26 мая произошла крупная драка между жителями деревни Дребск и приезжими из города. На следующий день на берегу реки Цны было обнаружено тело 32-летнего мурманчанина. Известно, что северянин с другом приехали в страну, чтобы отдохнуть. Сейчас Следственный комитет выясняет причину смерти. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений».

Отец одного из участников драки сказал TUT.BY, что два местных молодых человека шли на день рождения, а в одном из домов отдыхали приезжие из города. По неустановленной причине между ними вышла потасовка. Его сын, пострадавший в драке, рассказал, что деревенские ребята ушли на речку, а городские вызвали своих друзей, которые приехали в 23:00 с битами на пяти легковых автомобилях и одном микроавтобусе. По его словам, били всех подряд. Его доставили в больницу с небольшими гематомами на голове, ссадинах на ногах.

Как рассказывает молодой человек, в компании деревенских было 11 человек, сколько нападавших, он точно не помнит. Все происходило быстро. Услышав крики на речке, местные вызвали милицию. «С нами за столом был парень из России, я даже не успел с ним познакомиться. Вроде он приехал к бабушке отдыхать, на следующий день нашли его тело», — вспоминает пострадавший.

В воскресенье, 27 мая, на месте ЧП в деревне Дребск работала оперативно-следственная группа. «В этот же день в 14:45 милиционером-водителем в двухстах метрах от берега реки Цны был обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По факту смерти мужчины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировал Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области. По факту драки возбуждено уголовное дело. В настоящий момент 12 человек задержаны, еще один находится в больнице.