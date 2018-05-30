Пьяный водитель из Североморска не захотел добровольно сдаться полиции

30 Мая 2018 года, 12:57

СЕВЕРОМОРСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ — В Североморске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине, 1967 года рождения, на время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, вечером 25 мая наряд ДПС потребовал остановиться водителя автомобиля «Мазда 6» для проверки документов. Мужчина это требование проигнорировал и попытался скрыться. Затем, покинув автомобиль, он стал оказывать сопротивление задержанию и ударил двух сотрудников ДПС кулаками по голове.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего.