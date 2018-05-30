Вступил в силу приговор по делу о краже кошелька в магазине «Яблочко»

30 Мая 2018 года, 15:14

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Приговором Первомайского районного суда Мурманска местный житель, ранее дважды судимый за преступления против личности, признан виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что 3 января мурманчанин, находясь в магазине «Яблочко», увидел на витрине принадлежащий потерпевшему кошелёк и похитил его. В кошельке находились 14 тысяч рублей и банковские карты на имя потерпевшего. С похищенным имуществом злоумышленник с места совершения преступления скрылся, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По приговору суда он осуждён к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда в части назначенного наказания, подсудимый обжаловал его. Он указал в апелляционной жалобе, что судом не в полной мере учтены смягчающие наказание обстоятельства. Кроме того, осуждённый указал в жалобе, что не предполагал, что случайная находка кошелька на витрине может быть квалифицирована как кража.

Между тем, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда посчитала доводы жалобы необоснованными и оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.