Житель Пушного вырвал из рук пенсионерки сумку и попал под статью

30 Мая 2018 года, 19:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району обратилась 77-летняя местная жительница. Она заявила о хищении сумки. Имущество у неё вырвал из рук неизвестный у дома по улицы Победы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали полицейские. Им оказался неработающий 37-летний житель посёлка Пушной, ранее судимый за кражу. Похищенное имущество изъято и возвращено пенсионерке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до четырех лет.