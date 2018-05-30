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Главная » Криминал » Мурманчанин получил чайником по голове и скончался
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 14:13

Мурманчанин получил чайником по голове и скончался


МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным комитетом по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Дело завели по факту обнаружения 26 мая в одной из квартир по улице Героев Рыбачьего трупа мужчины с телесными повреждениями.

По данным следствия, 19 мая подозреваемая, 1958 года рождения, в ходе ссоры с потерпевшим, нанесла ему множественные удары руками и металлическим электрочайником по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший, 1955 года рождения, скончался на месте преступления. Установлено, что ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения.

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