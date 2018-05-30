Мужчина из Мончегорска устроил в квартире наркопритон

30 Мая 2018 года, 14:39

МОНЧЕГОРСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мончегорску поступила информация о том, что безработный житель города, 1980 года рождения, содержит в своей квартире наркопритон.

Оперативники провели проверку, в результате которой подозреваемый был задержан по месту жительства. Сотрудники наркоконтроля установили, что 37-летний мончегорец, который сам употребляет наркотические средства, продавал их наркозависимым лицам. Также он разрешал покупателям находиться во время употребления наркотиков в своей квартире.

В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков северянина возбуждены и расследуются уголовные дела за хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере. Также по материалам оперативников следователем ОМВД России по Мончегорску возбуждено уголовное дело за организацию и содержание притона для потребления наркотических средств.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Подозреваемому на период расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.