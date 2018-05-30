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Главная » Криминал » В Мурманске вынесли приговор членам наркогруппировки
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 15:23

В Мурманске вынесли приговор членам наркогруппировки


МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске вынесен приговор двоим местным жителям, обвиняемым в приобретении и сбыте наркотических средств в крупном размере. В преступную группу входили пять человек, трое из которых, включая организатора, заключили со следствием досудебное соглашение.

Членами преступной группы был организован канал поступления наркотиков в Мурманск из Санкт-Петербурга. Для сбыта применялась бесконтактная схема, исключавшая личный контакт сбытчика и покупателя. Перед продажей наркотики проходили «переработку», смешиваясь с различными примесями, что делало их вес более крупным и увеличивало прибыль.

У самих осужденных было изъято более 10 кг гашиша и около 6 кг амфетамина. Всего в результате задержания всех пяти членов группы из незаконного оборота изъято более 41 килограмма гашиша и около 13 килограммов амфетамина. Уголовное дело расследовано следственным управлением УМВД России по Мурманской области.

Суд приговорил двух мужчин к лишению свободы на срок 6 и 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Юга.ру

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