Житель Апатитов пытался угнать автомобиль со спущенными колёсами

30 Мая 2018 года, 19:36

АПАТИТЫ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Апатитов поступило сообщение от бдительных граждан о том, что мужчина разбил стекло в автомобиле ВАЗ-2104, припаркованном возле дома по улице Промышленная, и пытается завести его. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские задержали правонарушителя, который при задержании активно сопротивлялся. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Сотрудники полиции установили владельца автомобиля ВАЗ-2104. Мужчина, 1956 года рождения, пояснил сотрудникам полиции, что автомобиль находится в неисправном состоянии, у него спущены колеса и отключен аккумулятор.

Подозреваемый в угоне пояснил, что просто проходил мимо автомобиля и внезапно решил угнать его. Он не ожидал, что его действия будут замечены и своевременно пресечены. По факту в отношении ранее не судимого безработного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан за административное правонарушение.