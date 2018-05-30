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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Водитель такси присвоил себе забытый в машине телефон, который ранее сам продал
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 20:00

Водитель такси присвоил себе забытый в машине телефон, который ранее сам продал


МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть полиции поступило заявление от 30-летнего мурманчанина. Мужчина сообщил о факте хищения у него мобильного телефона «Сони» стоимостью 25 тысяч рублей. Полицейские в ходе опроса потерпевшего установили, что телефон был забыт им в салоне такси. Заявитель пояснил, что обнаружив пропажу своего имущества, он сразу обратился в службу заказа такси с просьбой вернуть его, однако водитель сообщил, что утерянного мобильного телефона в салоне машины не находил.

На одном из сайтов бесплатных объявлений была обнаружена информация о продаже мобильного телефона, принадлежащего потерпевшему. Полицейские изъяли похищенное имущество у гражданина, разместившего объявление, и выяснили, что он сам приобрел данный мобильный телефон некоторое время назад. Выяснилось, что именно водитель такси продал мобильный телефон данному гражданину. Полицейскими был установлен водитель такси - ранее не судимый 24-летний житель областного центра - и доставлен в отдел полиции.

Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что обнаружил в салоне своего автомобиля утерянный мобильный телефон и решил присвоить его себе. По факту дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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