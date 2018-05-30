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Главная » Криминал » Осуждённый колонии убил соседа заточкой
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 10:20

Осуждённый колонии убил соседа заточкой


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Кольский районный суд Мурманской области рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего осуждённого. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Убийство».

1 января 2017 года в помещении общежития исправительного учреждения ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области возник конфликт между осуждёнными на почве возникших неприязненных отношений. Подсудимый нашёл «заточку» и ударил ей в грудь другому осуждённому, 1989 года рождения. Спустя немного времени мужчина скончался.

Вину в совершении указанного преступления осуждённый признал частично. По его словам, убийство произошло из-за самообороны от посягательств убитого. Но доказательства по делу полностью опровергнули версию подсудимого и признать её необоснованной.

Приговором суда от 30 мая осуждённый колонии признан виновным в совершении преступления. Ему назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Уголовное дело расследовано следственным отделом по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области. Приговор суда не вступил в законную силу.

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