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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » За взятку в исправительной колонии заключённому выдавали желаемые излишки
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 15:15

За взятку в исправительной колонии заключённому выдавали желаемые излишки


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Кольским районным судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Злоупотребление должностными полномочиями» бывший сотрудник ИК №16 УФСИН России по Мурманской области. Уголовное дело расследовано следственным отделом по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области.

Установлено следствием и судом, что гражданин, 1983 года рождения, являясь начальником учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осуждённых ФБУ ИК-16 УФСИН России по Мурманской области, принял взятку у осужденного. За денежное вознаграждение он приобретал для отбывающего наказание предметы, и выдавал их сверх норм, установленных Уголовно-исполнительным кодексом.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом гражданин полностью признал свою вину. По решению суда уголовное дело прекращено, подсудимому назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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