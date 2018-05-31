За взятку в исправительной колонии заключённому выдавали желаемые излишки

31 Мая 2018 года, 15:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Кольским районным судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Злоупотребление должностными полномочиями» бывший сотрудник ИК №16 УФСИН России по Мурманской области. Уголовное дело расследовано следственным отделом по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области.

Установлено следствием и судом, что гражданин, 1983 года рождения, являясь начальником учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осуждённых ФБУ ИК-16 УФСИН России по Мурманской области, принял взятку у осужденного. За денежное вознаграждение он приобретал для отбывающего наказание предметы, и выдавал их сверх норм, установленных Уголовно-исполнительным кодексом.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом гражданин полностью признал свою вину. По решению суда уголовное дело прекращено, подсудимому назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.