Четверть жителей региона, употребляющих наркотики, - несовершеннолетние мурманчане

31 Мая 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Представители правоохранительных органов, учреждений системы здравоохранения, образования и других субъектов профилактики обсудили вопросы профилактики наркомании, эффективность мер, предпринятых органами правопорядка и властями города по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории Мурманска.

Заместитель начальника УКОН УМВД России по Мурманской области Сергей Орлов рассказал о цифрах статистики наркомании в регионе. Из 629 человек, состоящих на учёте в учреждениях здравоохранения - 42,4% жители Мурманска, из них 25% - несовершеннолетние. С начала года в Мурманске на 24% сократилось количество отравлений наркотическими средствами. Бригадами скорой медицинской помощи зафиксировано 95 таких сообщений.

В этом году сотрудниками полиции раскрыто 108 наркопреступлений, их рост зарегистрирован в Октябрьском округе на 13,2%. На территории Мурманска из незаконного оборота изъято около пяти килограмм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Наибольшее количество наркотиков (более трёх килограммов) изъято в Ленинском округе. В текущем году на наркорынке преобладают синтетические, так называемые солевые наркотики.

Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков будет продолжена. Антинаркотической комиссией администрации Мурманска принято решение о проработке механизма реализации на территории областного центра проекта «Чистый город!», направленного на уничтожение надписей и ссылок, содержащих информацию о реализации наркотических и психотропных веществ. Не останутся без внимания сотрудников полиции и детские оздоровительные лагеря, действующие в летний период на территории города Мурманска, где запланирован ряд профилактических мероприятий.