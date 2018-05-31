Житель Терского района вынес из магазина 24 банки пива

31 Мая 2018 года, 18:00

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть полиции Терского района поступило сообщение о краже. Обратившиеся рассказали, что неизвестный похитил из магазина товар и скрылся.

Полицейские установили, что вечером в магазин зашёл молодой человек. Он целенаправленно прошёл в ту часть торгового зала, где размещены товары, реализуемые оптом. Оттуда злоумышленник похитил 24 банки пива в заводской упаковке. Его действия заметили покупатели, которые тут же сообщили о происходящем сотрудникам магазина. На просьбу продавца-кассира вернуть украденное молодой человек ответил отказом. До приезда полиции ему удалось скрыться.

Очевидцы преступления смогли описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В течение суток мужчина, 1989 года рождения, ранее судимый за грабежи и кражи, был задержан и доставлен в отдел полиции. Безработный молодой человек признался в совершении преступления и рассказал, что похищенное пиво планировал употребить в компании знакомых.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения-подписка о невыезде.