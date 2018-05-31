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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Полиция разыскивает преступников: девушка и молодой человек грабят строительные вагончики
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 16:54

Полиция разыскивает преступников: девушка и молодой человек грабят строительные вагончики


МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – 20 мая в дежурную часть полиции обратился с заявлением о краже местный житель, 1981 года рождения. Мужчина пояснил, что в период с 18 по 20 мая неустановленный злоумышленник незаконно проник в строительный вагончик, разбив окно. Вагончик расположен рядом с домом по улице Скальная. Откуда он тайно похитил электроинструменты.

Также 20 мая в полицию обратилась 54-летняя мурманчанка с подобным заявлением. Заявительница пояснила, что вечером этого дня неустановленное лицо путем разбития окна незаконно проникло в строительный вагончик, находящийся у дома по улице Моховая, откуда тайно похитило мангал, мешок с углем и веник общей стоимостью 1376 рублей.

Оперативники, прибыв на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах. На одной из записей было зафиксировано, как неизвестные лица проходят с имуществом, принадлежащим заявителям. Задержать подозреваемых по горячим следам не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По подозрению в совершении данного преступления разыскиваются подозреваемые. Это молодой человек, на вид 20-25 лет, был одет в тёмную куртку, синие джинсы, обувь темного цвета; славянской внешности, среднего телосложения. Совместно с ним действовала девушка, на вид 20-25 лет, была одета в коричневую куртку, синие джинсы, обувь темного цвета; среднего телосложения.

УМВД России по г. Мурманску просит всех, кто что-либо знает об обстоятельствах совершения данного преступления или знает лица, причастные к кражам, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-62-91 (дежурная часть УМВД России по г. Мурманску), 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску), 02. Анонимность гарантируется.

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