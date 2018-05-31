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Главная » Криминал » За сутки интернет-мошенники развели на деньги четверых северян
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 18:33

За сутки интернет-мошенники развели на деньги четверых северян


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию обратились 38-летний житель Мурманска и 45-летняя жительница Заполярного. Оперативники выяснили, что потерпевшие были обмануты по одной схеме – в интернете они нашли сайт по реализации автомобильных шин.

Позвонив по указанному номеру и договорившись о покупке шин, жительница Заполярного перевела 41200 рублей, мурманчанин - 14 тысяч рублей. По истечению срока, указанного продавцом на доставку, заказанный товар северяне так и не получили и обратились в полицию. В полицию обратился также 35-летний мурманчанин, который не получил автозапчасти на сумму 14 тысяч рублей, заказанные через интернет.

Помимо этого, в дежурную часть обратилась 20-летняя местная жительница. Полицейским девушка рассказала, что с аккаунта знакомой ей пришло сообщение с просьбой дать в долг пять тысяч рублей. Не проверив информацию, северянка сразу перевела деньги. Затем позвонив знакомой, узнала, что она с просьбой о займе к ней не обращалась, а её страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

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