В Мурманске владелец похоронного бизнеса обвиняет администрацию кладбища в коррупции

03 Июня 2018 года, 09:03

МУРМАНСК/3 июня/ БИ-ПОРТ – Один из владельцев похоронного бизнеса в Мурманске - предприниматель Денис Инов разместил в Интернете жалобу. По его мнению, на кладбище допускаются злоупотребления и недобросовестная конкуренция. Предприниматель работает в сфере ритуальных услуг уже шесть лет. Он сообщает, что клиенты узнают о его услугах только из рекламы. При этом, сколько он не пытался разместить информацию о них на кладбище, ему под разными предлогами отказывали.

«На мои запросы администрация кладбища отвечала, что реклама в этом месте запрещена, - пишет предприниматель. – При этом там есть информация других подобных компаний. Мне объясняли, что это якобы частная территория, и они могут делать, что хотят».

Однако недавно предприниматель увидел на воротах кладбища большой баннер одного из крупных мурманских предприятий сферы ритуальных услуг, а когда он попытался выяснить, почему так, то никакого вразумительного ответа не получил. Мурманчанин надеется своим обращением привлечь внимание правоохранительных органов.