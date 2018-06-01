Жительницу Кандалакши отправили в колонию за убийство сожителя

04 Июня 2018 года, 09:52

КАНДАЛАКША/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — В Кандалакшском районе суд приговорил местную жительницу в тюремному заключению за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем. Между ними возник конфликт, в ходе которого подсудимая схватила кухонный нож и нанесла им потерпевшему не менее одного удара в область левой кисти и не менее одного удара в область левой половины грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

«В судебном заседании подсудимой выдвинуты противоречащие друг другу версии. Одна из которых заключалась в том, что потерпевший наткнулся на нож при падении на неё, вторая – удар ножом потерпевшему она нанесла, защищаясь от его ударов. Между тем, указанные версии не нашли объективного подтверждения», - говорится в сообщении.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.