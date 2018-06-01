Мурманчанина осудили условно за грабёж на улице

04 Июня 2018 года, 11:38

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске вынесли приговор местному жителю, 1996 года рождения. Молодого человека обвиняют в грабеже.

Как было установлено в ночное время 4 февраля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо драматического театра Северного флота. Там он встретил потерпевшего, у которого с применением насилия отобрал мобильный телефон, стоимостью 500 рублей.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.