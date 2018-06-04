У мурманского кинотеатра похитили перила

04 Июня 2018 года, 13:44

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске со здания кинотеатра, расположенного в Ленинском округе, похитили металлические перила. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что сумма похищенного составляет около 31 тысячи рублей.

В ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что металлические перила злоумышленник сдал в пункт приема металлолома. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 27-летнего подозреваемого. Ранее он неоднократно был судим за кражи и причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное имущество было изъято полицейскими. По факту возбуждено уголовное дело.