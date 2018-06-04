В Мурманске терапевт подозревается в получении взятки

04 Июня 2018 года, 14:00

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении терапевта, которого подозревают в получении взятки. За денежное вознаграждение он выписывал медицинские справки без фактического осмотра пациентов. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

По версии следствия, подозреваемый за незаконное вознаграждение в сумме 35 тысяч рублей, без фактического осмотра, изготовил медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.