Пенсионерка из Мурманска отдала мошеннику более двух миллионов рублей

04 Июня 2018 года, 15:21

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — По факту мошенничества в отношении жительницы Мурманска проводится проверка. 59-летняя северянка обратилась в полицию с заявлением о хищении у неё 2,071 млн рублей.

Полицейские выяснили, что в период с 10 по 31 мая женщине на мобильный телефон поступали звонки от неизвестного. Собеседник сообщал, что ей положена компенсация за приобретенные ранее контрафактные биодобавки, но для получения компенсации необходимо оплатить пошлину, страховые счета, а также услуги адвоката.

«Заявительница в различных отделениях банка несколько раз переводила денежные средства на указываемые ей расчетные счета. В общей сложности женщина перечислила телефонному мошеннику 2 миллиона 71 тысячу 680 рублей», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

После всех проведенных банковских операций злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия.