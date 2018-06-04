Североморского подростка будут судить за хранение наркотиков

05 Июня 2018 года, 09:32

СЕВЕРОМОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — В Североморске в суд направлено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Подростка обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Как было установлено, обвиняемый, 2000 года рождения, приобрёл в интернете амфетамин массой не менее восьми граммов и извлёк его из тайника. Наркотики подросток хранил у себя до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Североморский районный суд для рассмотрения по существу.