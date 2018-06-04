Завершено расследование дела о хищении бункеровочного топлива в порту Кандалакши

05 Июня 2018 года, 10:14

КАНДАЛАКША/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти граждан, обвиняемых в хищении бункеровочного топлива путём мошенничества. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Как было установлено в ходе следствия, при осуществлении бункеровок судов в морском порту Кандалакша в период с декабря 2016 года по март 2017 года представители бункеровщика и члены экипажей судов производили недолив топлива при заправке. В дальнейшем топливо похищалось, в результате ОАО «Мурманское морское пароходство» был причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело Кандалакшским транспортным прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Кандалакшский морской торговый порт