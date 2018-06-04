В Мурманске будут судить осуждённых-мошенников из Челябинской области

05 Июня 2018 года, 10:58

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске в суд направлено уголовное дело в отношении двух осуждённых, 1987 и 1978 годов рождения, обвиняемых в мошенничестве. Путём обмана они причинили существенный ущерб жителям Мурманска.

По версии следствия, злоумышленники отбывали наказание в исправительной колонии №5 в Челябинской области. Вступив в сговор с преступной группой на территории учреждения, они в период с ноября 2016 года по январь 2017 года звонили потерпевшим и путём обмана завладевали принадлежащими им денежными средствами. Всего от действий мошенников пострадали 25 человек. Суммы ущерба составляют от 34 тысяч до 591 тысяч рублей. Как сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области, общий ущерб от их преступных действий составил 3,23 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Мурманска.

Фото: Oleg Butenko