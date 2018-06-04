Жительницу Кировска будут судить за убийство сожителя

05 Июня 2018 года, 11:33

КИРОВСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — В Кировск в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы. 33-летнюю женщину обвиняют в убийстве своего сожителя.

По версии следствия, в апреле 2018 года у обвиняемой, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт с проживавшим с ней мужчиной, 1970 года рождения. В ходе ссоры она нанесла ему не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки и лица. От полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело расследовано Следственным комитетом по Мурманской области и направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.