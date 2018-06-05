Житель Мончегорска не смог выгнать назойливого гостя и убил его

05 Июня 2018 года, 12:10

МОНЧЕГОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по Мончегорску возбудил уголовное дело в отношении гражданина, 1964 года рождения. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 26 мая подозреваемый был со своим знакомым в квартире по месту жительства в городе Оленегорске. Он пытался выгнать гостя из квартиры. В ответ на отказ потерпевшего покинуть квартиру, злоумышленник нанёс ему несколько ударов кулаками и ногами по голове, груди и ногам.

Затем, стоя на пороге квартиры, хозяин квартиры толкнул его руками, от чего тот упал на спину и головой ударился о бетонный пол на лестничной площадке. В результате полученного телесного повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, наступила смерть потерпевшего, 1969 года рождения.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.