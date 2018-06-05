В ночном клубе Североморска мужчину избили за неудачные шутки

05 Июня 2018 года, 13:00

СЕВЕРОМОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Североморска утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения уголовного дела в отношении жителя города. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии предварительного следствия, 15 января 2017 года в ночном клубе «Рай.Ком» в Североморске произошла потасовка. Мужчина, 1998 года рождения, нанёс множественные удары кулаками и ногами по голове одному из посетителей клуба. Тем самым злоумышленник причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Причиной конфликта, согласно показаниям обвиняемого, явились неудачные шутки потерпевшего, которые и вызвали недовольство и последующие агрессивные действия обвиняемого. За совершение данного преступления, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фото: Вадик Суворов