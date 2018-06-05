Николая Субботина отправили в колонию на пять лет

05 Июня 2018 года, 13:23

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — В Октябрьском районном суде Мурманска вынесен приговор Николаю Субботину, известному как «Зубатка». Его обвиняли в вымогательстве денежных средств у предпринимателя. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Как было установлено, в период с марта по июль 2016 года Субботин требовал под угрозой применения насилия в отношении предпринимателя и его родных денежные средства в размере 3,5 млн рублей за отказ от участия в торгах по приобретению 100% долей в ООО «Производственное объединение «Аметист» в декабре 2014 года, а также 500 тысяч рублей «процентов» за пользование указанными денежными средствами.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, за совершение указанного деяния подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.